ربيع: توريد 60% من دخل قناة السويس لخزانة الدولة بناء على توجيهات الرئيس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن اتفاق محاسبي بناء علي توجيهات القيادة السياسية بين الهيئة ووزارة المالية، على تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لتدخل إلى خزانة الدولة، بينما 40% الأخرى تبقى للهيئة لاستغلالها.

زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية

وأضاف رئيس الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم البدء الفعلي في تخصيص جزء من نسبة 40% من إيراداتها لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس؛ لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

إنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة،

وأضاف ربيع أن هيئة قناة السويس تقدمت بتعديل على قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة، وهو معروض أمام مجلس النواب، وتم الموافقة عليه مبدئيا.

كما أشار إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها القناة، بداية من خدمة إصلاح وصيانة السفن، خدمة تغيير الأطقم البحرية، خدمة الإنقاذ البحري، خدمة الإسعاف البحري، خدمة التزويد بوقود السفن، خدمة التزويد بالمؤن الغذائية والمياه، جمع وإعادة تدوير المخلفات.