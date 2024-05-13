بنك قناة السويس: الودائع وصلت إلى 93.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2024

حقق بنك قناة السويس زيادة في صافي الأرباح بنسبة 144% لتصل أرباح البنك إلى 611 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ251 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، مع تحقيق 32% نموا في إجمالي المركز المالي و18% نموا في محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بعام 2023.

ارتفاع أرباح البنك إلى 611 مليون جنيه بنهاية مارس 2024

وقال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إنّ صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 611 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ251 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، محققا نسبة نمو قدرها 144% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 1.091 مليون جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ707 ملايين جنيه مصري بنهاية مارس 2023.

وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 32% ليصل إلى 136 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ102.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023 مدعوما بزيادة الودائع بنسبة 27% لتصل إلى 93.6 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ73.6 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

زيادة صافي محفظة القروض

وكشف البنك عن نجاحه في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 18% لتصل إلى 39.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ33.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة القروض الشركات بنسبة 24% لتصل إلى 32.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بنحو 26.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2023.

وجاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي، ما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

ولفت إلى ارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية في البنك بنسبة 10%، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ3.7 مليار جنيه بنهاية عام 2023، إضافة إلى ارتفاع صافي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 7.5 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023.