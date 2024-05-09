تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة من بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس برامج تمويل متنوعة، منها القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، بفائدة تصل إلى 22.5% متناقصة أي تعادل 8.88% ثابتة.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك قناة السويس لشهر مايو 2024، على الموقع الرسمي للبنك، تصل مدة القرض لأصحاب المهن حرة إلى 5 سنوات، وقيمة القرض إلى مليون جنيه.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة

يتيح بنك قناة السويس تأمين على الحياة طول فترة التمويل، ومن الشروط للحصول على قرض بنك قناة السويس لأصحاب المهن الحرة، أن يكون الحد الأدنى للسن 25 عامًا، والحد الأقصى 65 عامًا، والحد الأدنى لصافي الدخل 15 ألف جنيه.

مستندات الحصول على قرض بنك قناة السويس

يطلب بنك قناة السويس من العميل، للحصول على قرض أصحاب المهن الحرة، صورة من بطاقة الرقم القومي، وفاتورة المرافق، ومستخرج من السجل التجاري، أو تصريح مزاولة مهنة، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، وكذلك صورة من البطاقة الضريبية.