رئيس القطاع المالي بـ«قناة السويس» يوضح لـ«خطة النواب» سبب زيادة أرباح الهيئة

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن صافى الأرباح بالعام المالي الجديد لهيئة قناة السويس، مقارنة بالعام المالي الجاري، والمقدر لها 214.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 مليارًا عن العام الجاري، وهل ذلك نتيجة نشاط أم رفع قيمة العملة؟.

صافى الأرباح بالعام المالي الجديد

وأجاب منتصر خليل رئيس القطاع المالي بالهيئة، قائلًا: «تلك الزيادة المقدرة نتيجة فرق قيمة العملة وليست نتيجة زيادة نشاط».

ترشيد الإنفاق

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تثبيت رقم مصروفات الدعاية 37.7 مليار جنيه، وهو ذات مبلغ العام الحالي بالضبط رغم ارتفاع تكلفة الطباعة والمصروفات.

وعلق ممثل الهيئة، أنه طبقًا لخطة ترشيد الإنفاق سيتم تقليل الكميات المستخدمة لتعوض ارتفاع التكلفة حتي لا تزيد المصروفات، فيما سأل «سالم» عن حجم الإقراض المحلي بـ1.9 مليار جنيه، ليجيب رئيس القطاع المالي، أنّ تلك القروض للشركات التابعة ودون فائدة ويتم سداد 25% من أرباحها لهم.