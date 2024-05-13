أسعار السيارات الكهربائية في مصر.. تعرف على أشهر 8 علامات تجارية

تمثل السيارات الكهربائية نقلة كبيرة في عالم صناعة السيارات، وتهتم شريحة كبيرة من المستهلكين بمعرفة أسعار السيارات الكهربائية في مصر، لما تتميز به هذه السيارات بالعديد من المميزات التي تجلعها محل اهتمام المستهلكين في الفترة الأخيرة، وتتميز السيارات الكهربائية بقلة التكاليف الخاصه بالصيانة وعدم اعتمادها على الوقود، مقارنة بباقي السيارات التقليدية الأخرى التي تعتمد على الوقود وتكون تكلفة صيانتها مرتفعة.

أسعار السيارات الكهربائية في مصر

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار السيارات الكهربائية في مصر، وفقًا للمواقع المتخصصة في السيارات على الإنترنت.

أسعار السيارات الكهربائية

1- Volkswagen ID4 pro 2023

يصل سعر السيارة الكهربائية Volkswagen ID4 pro 2023 إلى مليون جنيه.

2- BMW IX3-2023

يصل سعر السيارة الكهربائية BMW IX3- 2023، نحو مليون و80 ألف جنيه مصري.

3- HONDA ENS1- 2023

يبلغ سعر السيارة الكهربائية HONDA ENS1- 2023 نحو مليون و500 ألف جنيه.

4- BMW i7 xDrive 60 M Sport 2024

ويصل سعر السيارة الكهربائية، BMW i7 xDrive 60 M Sport 2024، إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه.

5- Tesla Model X PLAID 2024

يصل سعر السيارة الكهربائية Tesla Model X PLAID- 2024، إلى 6 ملايين و800 جنيه.

6- Range Rover Sport P440e SE 2023

يصل سعر السيارة الكهربائية Range Rover Sport P440e SE 2023، إلى 12 مليون جنيه.

7- BMW iX40 xDrive Sport 2024

يصل سعر السيارة الكهربائية BMW iX40 xDrive Sport -2024 إلى 5 ملايين و150 ألف جنيه.

8- Audi Q4 35 e-tron 2024

يسجل سعر السيارة الكهربائية Audi Q4 35 e-tro- 2024، نحو 2.5 مليون جنيه.