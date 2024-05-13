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«السلاموني»: زيادة المساحة الزراعية يعود بالنفع على الصناعة والصادرات

كتب:

محمد سعيد الشماع
02:52 م | الإثنين 13 مايو 2024
عبد الغفار السلامونى

عبد الغفار السلامونى

أكد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنظومة الأمن الغذائي للمواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالسلع الأساسية، وهو ما أكده الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر بدخول مليوني فدان من الأراضي الزراعية الخدمة في مشروع مستقبل مصر عام 2025، الأمر الذي سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام

وأوضح عبدالغفار السلاموني، أنّ اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة سيحدث نقلة نوعية أيضًا في قطاع الصناعة خاصة أن معظم المنتجات الصناعية تعتمد على المحاصيل الزراعية، قائلا: «الزراعة قاطرة الصناعة» كما أنّ التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام سيحد من فجوة الاستيراد من الخارج وبالتالي سيساهم في تخفيض الضغط على العملة الأجنبية، ما سينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك  كما تساهم أيضًا في زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الصناعية.

الاهتمام بالمزارع المصري

وأشار إلى أنّ حرص الرئيس السيسى على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة سعر إردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه أدى إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين  الى ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح حتى الآن، مؤكدًا أنّ هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 ملايين طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

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