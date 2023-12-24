غرفة صناعة الحبوب: لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر

أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إنه لا يمكن سد الفجوة في القمح بالوقت الحالي، ولكن بحلول 2030 من الممكن أن تنجح مصر في ذلك.

وقال خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على قناة المحور، إن القمح المنتج الرئيسي المستهدف في زراعة الـ4 ملايين ونصف المليون فدان، وهناك خطة ممنهجة لدى الدولة للاستفادة من 3 زراعات في العام الواحد.

اعتماد القمح الهندي

وذكر أنه ربما يكون هناك بدائل للقمح الروسي والأوكراني، وتم اعتماد القمح الهندي، ولكن لا يمكن تعويضهم بشكل كامل، إذ أن نسبة القمح الروسي والأوكراني تصل لأكثر من 85% من القمح في مصر، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تحقيق مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 5 أشهر، ولن يؤثر قرار روسيا بوقف التصدير على مصر حتى شهر مايو.

بدء حصاد القمح المحلي منتصف أبريل

وواصل أنه خلال منتصف شهر أبريل سيبدأ موسم الحصاد للقمح المحلي، ومن المتوقع أن يزيد عن العام الماضي بنسبة 15%، وبالتالي ستزيد حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 ملايين طن، مقارنة بـ 4 ملايين طن العام الماضي.