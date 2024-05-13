خبير اقتصادي: «مستقبل مصر» خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة تستهدف قطاعي الزراعة والصناعة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مع ربطهما ببعض للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، كي يستطيع القطاع الزراعي تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التوترات الدولية التي دفعت منظمة الغذاء العالمية للتحذير بأن 10% من سكان العالم يواجهون مخاطر نقص غذائي، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المناخية التي يشهدها العالم.

وأوضح «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدولة تسعى من خلال مشروع «مستقبل مصر» وغيره إلى زيادة الإنتاج الزراعي عبر توفير أكبر قدر من السلع والمحاصيل الزراعية في الأسواق المصرية.

زيادة الصادرات المصرية

وأشار إلى أنّ مشروع «مستقبل مصر» يساعد الدولة على زيادة الصادرات المصرية، حيث وضعت الدولة هدفا أمامها للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بدلًا من 45 مليار دولار، وبالتالي الـ100 مليار دولار المتبقية تستطيع الدولة تحقيقها من خلال الإنتاج الصناعي والزراعي، خاصة مع وجود قابلية لتصدير المنتجات الزراعية للعديد من الدول.

الربط بين القطاعين الزراعي والصناعي

وأضاف أنّ مشروع «مستقبل مصر» الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى من موسم حصاده اليوم، على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة الجديد»، يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، كما أن قرب المشروع من مدينة 6 أكتوبر، يساهم في عملية الربط بين القطاعين الزراعي والصناعي، مما يعطي قيمة أكبر وعائد إضافي للمنتجات خاصة في ظل توفير المادة الخام للصناعة.