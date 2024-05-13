مديرية التعليم ببورسعيد تعقد اجتماعا لبحث استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

ترأس الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، والتي ستجري الأربعاء المقبل، حيث اجتمع وكيل تعليم بورسعيد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور طاهر الغرباوي وكيل المديرية، ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، وياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، والحسيني راغب رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد حجازي مدير إدارة نظم المعلومات ومديري الإدارات التعليمية ووكلاءها.

امتحانات الشهادة الإعدادية مهمة وطنية

ورحب وكيل تعليم بورسعيد بالحضور، لافتا إلى أن أعمال الامتحانات هي مهمة وطنية يحب أن تؤدى على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع مع اعتبار التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

وشدد على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة، ومن يخالف ذلك أو يتهاون فيه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع، سواء كان من الطلاب أو من الملاحظين.

ووجه وكيل تعليم بورسعيد الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش.

متابعة انتظام سير العملية الامتحانية

كما كلف وكيل تعليم بورسعيد جميع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية منذ يومها الأول وبصفة يومية بجميع اللجان نطاق الإدارات التعليمية كل في تخصصه ورفع تقارير يومية لسيادته بنتائج هذه المتابعات.

ونوه الدكتور محمد عبد التواب على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري والمباشر معه شخصيا أو مع مدير عام التعليم العام حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجنة لسرعة التصرف وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بهدف استكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

يذكر أن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تبدأ في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري بنظام الورقة الامتحانية «بابل شيت» تلك التجربة الرائدة التي تنفرد بها المحافظة والتي عممت على صفوف المرحلة الإعدادية بالكامل من الصف الأول حتى الصف الثالث هذا العام الدراسي 2022 – 2023.