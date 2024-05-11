جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة

تستعد المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لانطلاق امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لذا يرغب مئات الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة

ووفقًا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة الذي جرى اعتماده من قبل المحافظين، ستنطلق امتحانات الترم الثاني في الجيزة 18 مايو الجاري، بينما محافظة القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته.

وتبدأ امتحانات الترم التاني للعام الدراسي الحالي للمرحلة الابتدائية يوم 18 مايو وتنتهي يوم 23 من الشهر ذاته.

وتبدأ امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية يوم 16 مايو وتنتهي يوم 22 من الشهر نفسه.

ضوابط يجب على الطلاب الالتزام بها

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من الضوابط التي يجب على الطلاب الالتزام بها وهي كالآتي:

1- عدم حيازة الهاتف المحمول مع الطلاب.

2- عدم حيازة الهاتف المحمول مع الملاحظين في أثناء تواجدهم باللجان.

3- ضرورة تفتيش الطلاب قبل دخول الامتحانات.