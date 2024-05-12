خطوات تسجيل اعتذار المراقبين عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية فتح باب اعتذارات المراقبين بالشهادة الإعدادية 2024 في الدقهلية بمختلف المراكز بداية من غدا الاثنين 13 مايو، وتستمر لمدة يومين على أن يتم غلق باب التقديم الثلاثاء 14 مايو.

اعتذارات الشهادة الإعدادية 2024

وأوضح أنه يتم فتح موقع المديرية لتسجيل اعتذارات العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال الرابط المحدد من هنا.

أماكن تقديم الاعتذارات للشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأضاف «شعبان»، أنه يتم تقديم الاعتذارات الخاصة بالشهادة الإعدادية بالدقهلية بالمقرات التالية:

- مقر الاعتذار بمدرسة سندوب الفنية لكلا من:

- إدارات المديرية وشرق المنصورة وغرب المنصورة

- إدارة التربية والتعليم تمي الأمديد

- مقر الاعتذار بمدرسة ناصر التجارية بأجا من أجل الإدارات الآتية:

- إدارة التربية والتعليم بطلخا

- إدارة التربية والتعليم بلقاس

- إدارة التربية والتعليم نبروه

- إدارة التربية والتعليم شربين

- مقر الاعتذار بمدرسة ناصر التجارية بأجا:

- إدارة التربية والتعليم ميت غمر

- إدارة التربية والتعليم أجا

- إدارة التربية والتعليم السنبلاوين

- مقر الاعتذار دكرنس الإعدادية بنات الإدارات الآتية:

- إدارة التربية والتعليم دكرنس

- إدارة التربية والتعليم منية النصر

- إدارة التربية والتعليم بني عبيد

- إدارة التربية والتعليم الجمالية

- إدارة التربية والتعليم ميت سلسيل

- إدارة التربية والتعليم المنزلة

- إدارة التربية والتعليم المطرية