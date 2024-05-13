محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة مستجدات مشروعات التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، لمتابعة ومناقشة آخر مُستجدات مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وجهاز تعمير سيناء الذي يدعم خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد، بحضور المهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

مشروعات التعاون مع جهاز تعمير سيناء

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بالتعاون المثمر مع جهاز تعمير سيناء، الذي يدعم خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، كما شهد اللقاء استعراض آخر تطورات الموقف التنفيذي في عدد من مشروعات التعاون الجارية بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء، فضلا عن استعراض خطة المشروعات المستقبلية بين الجانبين.

بورسعيد مدينة نموذجية

ومن جانبه، توجه رئيس جهاز تعمير سيناء بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في المشروعات المختلفة مع محافظة بورسعيد، مُثنيا على الجهود الكبيرة لمحافظ بورسعيد في تطوير وتنمية محافظة بورسعيد، وجعلها واحدة من المدن النموذجية الواعدة