محافظ الشرقية يبحث تنفيذ عدد من المشروعات مع رئيس جهاز تعمير سيناء

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، وذلك لبحث ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والكباري وتبطين وتغطية الترع.

رفع كفاءة البنية التحتية

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية، والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية، مؤكداً أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من توصيل خط مياه الشرب بطريق القضاة في مركز كفر صقر، وذلك للبدء فوراً في أعمال الرصف ورفع الكفاءة وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

سرعة تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز تعمير سيناء، أن هناك تنسيقا بين الجهاز المحافظة والجهات المعنية، لتذليل أي عقبات اثناء تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وعلى هامش اللقاء، قام محافظ الشرقية ورئيس جهاز تعمير سيناء بتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن تسهيل بعض الإجراءات والخطوات التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز بمختلف المراكز والمدن وسرعة الانتهاء منها طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتتابع بشكل مستمر معدلات أداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول، للوصول إلى بنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.