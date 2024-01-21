رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«شوشة» يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة المشروعات القومية

كتب:

حسين إبراهيم
02:49 م | الأحد 21 يناير 2024
ديوان عام محافظة شمال سيناء

ديوان عام محافظة شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللواء وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء، في مكتبه بالعريش، خلال زيارته الي المحافظة، في حضور المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير سيناء.

تنفيذ عدة مشروعات تنموية في سيناء

وأكد المحافظ الدور الكبير الذي يقوم به جهاز تعمير سيناء في تنمية وتعمير محافظة شمال سيناء طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، معلنًا قيام الجهاز بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية علي أرض المحافظة.

تنفيذ 5 تجمعات حضارية بالشيخ زويد ورفح

وأشار المحافظ إلي قيام الجهاز بتنفيذ مشروع إقامة 5 تجمعات حضارية وتنموية في مركزي الشيخ زويد ورفح، حيث إنّ المرحلة الاولي من المشروع تستهدف انشاء 4000 منزل، وأنه حاليًا يجرى الرفع المساحي للمشروع تمهيدًا لبدء العمل، بجانب إقامة سوق السمك الحضاري في مدينة العريش بتكلفة تبلغ 78.6 مليون جنيه.

اقرأ المزيد:

رصف وتجميل شوارع العريش استعدادا لاحتفالات عيد تحرير سيناء

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في العريش

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: تنمية حقيقية بسيناء خلال الـ 10 سنوات الأخيرة

كاتب صحفي: الصعيد يشهد تنمية موسعة منذ 2014 وحتى الآن

خطوات التقديم للحصول على العلاج ضمن التأمين الصحي في شمال سيناء

«حماة الوطن» يواصل تقديم حصص مجانية لطلاب المدارس في شمال سيناء
بقلم حسين إبراهيم