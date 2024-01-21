«شوشة» يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمتابعة المشروعات القومية

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللواء وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء، في مكتبه بالعريش، خلال زيارته الي المحافظة، في حضور المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير سيناء.

تنفيذ عدة مشروعات تنموية في سيناء

وأكد المحافظ الدور الكبير الذي يقوم به جهاز تعمير سيناء في تنمية وتعمير محافظة شمال سيناء طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، معلنًا قيام الجهاز بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية علي أرض المحافظة.

تنفيذ 5 تجمعات حضارية بالشيخ زويد ورفح

وأشار المحافظ إلي قيام الجهاز بتنفيذ مشروع إقامة 5 تجمعات حضارية وتنموية في مركزي الشيخ زويد ورفح، حيث إنّ المرحلة الاولي من المشروع تستهدف انشاء 4000 منزل، وأنه حاليًا يجرى الرفع المساحي للمشروع تمهيدًا لبدء العمل، بجانب إقامة سوق السمك الحضاري في مدينة العريش بتكلفة تبلغ 78.6 مليون جنيه.