تكريم 40 من الممرضين في مستشفى العربي بالمنوفية (صور)

نظمت مستشفى العربي في محافظة المنوفية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، والمقرر الاحتفال به في شهر مايو من كل عام تقديرا لإسهامات أطقم التمريض حول العالم في كل المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور سعيد البربري نائب رئيس القطاع الطبي، والدكتور محمد علي الغربي المدير التنفيذي لمستشفى العربي، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ.

تكريم التمريض المتميزين

وأكد الدكتور محمد العربي لـ«الوطن» تكريم 40 من الممرضين الذين تميزوا في واجبهم الطبي والمهني على مدار العام، موجها الشكر لهم على المجهود الذي يبذلونه في سبيل شفاء المرضى في المستشفيات المختلفة، خصوصا مستشفى العربي داخل محافظة المنوفية والتي يسعى الجميع بها إلى توفير الرعاية الكاملة للمرضى.

الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

وتابع «العربي»، أن المستشفى كانت حريصة على تنظيم احتفالية من أجل الاحتفال باليوم التمريض العالمي وتكريم الممرضين المتميزين من أجل تحفيزهم على مواصلة العمل وتكملة رسالتهم الطبية.