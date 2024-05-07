 محافظ بني سويف: التمريض المصري يتمتع بسمعة طيبة في الخارج

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المُؤتمر الطلابي الأول للتمريض ببني سويف، الذي نظمه المعهد التكنولوجي للتمريض، بالتعاون مع النقابة العامة للتمريض، تحت عنوان «مستقبل التعليم الفني للتمريض في مصر»، اليوم، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام، بهدف إبراز وتأكيد الدور الأساسي والمحوري للتمريض كأحد مكونات وعناصر المنظومة الصحية.

محافظ بني سويف يشهد مؤتمر مستقبل التعليم الفني للتمريض في مصر

وأكد محافظ بني سويف بالحضور، حرصه على المشاركة في هذه الفعالية المهمة التي تضم نخبة من الأكاديميين والعاملين في مجال التمريض مما يُمثل فُرصة جيدة للاطلاع على آخر المستجدات ومُواكبة التطور السريع في هذا المجال عالميا، خاصة في ظل السُمعة الطيبة التي يتمتع بها التمريض المصري وزيادة الطلب عليه في الخارج، فضلاً عن الحاجة الماسة لتخريج عناصر لتلبية الاحتياجات المحلية للقطاع الطبي في هذا المجال.

مشاركة السفيرة نبيلة مكرم

كما شهد المؤتمر الذي عُقد بالمعهد التكنولوجي شرق النيل، حضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والنائب نادر نسيم عضو مجلس وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة المعهد، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ، الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة عضو مجلس الشيوخ.