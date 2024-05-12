نقيب عام التمريض: 65% من نجاح المنظومة الصحية يعتمد على كفاءة الممرض

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، إنّ أزمة كورونا أوضحت الدور الإيجابي الذي يقوم به التمريض داخل المجتمع المصري، مبينة أنّ الممرضة هي أقرب للمريض من أهله داخل المؤسسة الصحية، مشيرة إلى أنَّ 65% من نجاح المنظومة الصحية يقع على عاتق التمريض الناجح.

التمريض تأتي من الأمومة

وأشارت نقيب عام التمريض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، إلى أنهم الأكثر عدداً داخل المنظومة الصحية، بالإضافة إلى أنهم أكثر تواجداً وأكثر احتكاكاً بالمرضى وذويهم، موضحة أنَّ التمريض من الأمومة والعطاء فهي مهنة شرف لأي حد يمتلكها.

وتابعت أنَّ رؤية النقابة تتمثل في الدفاع الواعي عن أعضاء هيئة التمريض الذين ينتموا للنقابة بجميع مستوياتهم مع الحفاظ على صحة المجتمع والمواطن المصري، موضحة أن التمريض لهم دور تعليمي وتأهيلي واجتماعي وحقوقي.