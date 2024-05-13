انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي في كفر الشيخ غدا.. اعرف الجدول

تنطلق أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، غداً الثلاثاء، في ظل اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، للصف الثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- الثلاثاء 14 مايو.. مادة اللغة العربية «عامة»، ومادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- الخميس 16 مايو.. مادة اللغة الأجنبية الأولى «عامة».

- الأحد 19 مايو.. مادة اللغة الأجنبية الثانية «عامة»، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 21 مايو.. مادة جبر وحساب ومثلثات وتفاضل «عامة»، ومادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الخميس 23 مايو.. مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس وعلم الاجتماع للشعبة الأدبية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي التي تبدأ غداً الثلاثاء الموافق 14 مايو وتنتهي يوم الخميس 23 مايو 2024، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.