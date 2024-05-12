انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي في كفر الشيخ غدا.. اعرف الجدول

تنطلق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، غداً الاثنين، في ظل اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، للصف الأول الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- الاثنين 13 مايو 2024: مادتي اللغة العربية، والأحياء.

- الأربعاء 15 مايو 2024: مادتي الرياضيات، والفلسفة والتفكير العلمي.

- السبت 18 مايو 2024: مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والكيمياء.

- الاثنين 20 مايو 2024: مادتي الفيزياء، والجغرافيا.

- الأربعاء 22 مايو 2024: مادتي اللغة الأجنبية الأولي، والتاريخ.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي التي تبدأ غداً الاثنين الموافق 13 مايو وتنتهي يوم الأربعاء 22 مايو 2024، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.