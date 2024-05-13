ضبط دجال بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل، مقيم بمحافظة الغربية، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبعض الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي.