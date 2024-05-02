ضبط عاطل بتهمة النصب على عملاء البنوك في المنيا

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عاطلا له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك، من خلال الاتصال بهم هاتفيا وإيهامهم بأنّه موظف خدمة عملاء في البنك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وضُبط بحوزة المتهم هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.