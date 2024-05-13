رئيس النيابة الإدارية يلتقي أعضاء فرع سوهاج

حرص المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، وعقب انتهاء فعاليات افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمدينة سُوهاج، على لقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، إذ كان في استقبالهم قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار سعد مزيد، مدير مكتب فني سُوهاج، والمستشار عبد الراضي صديق، مدير فرع الدعوى التأديبية بالمحافظة، والمستشار محمد عميرة الشريف، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسُوهاج.

مدير فرع التأديبية يرحب برئيس الهيئة

في بداية اللقاء، رحب المستشار عبد الراضي صديق، مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، بالمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، والمستشارين الحضور، مؤكدا على ما تمثله زيارته ولقائه بأبنائه وبناته من أعضاء النيابة الإدارية بسوهاج، وما صاحبها من إنجازات صباح اليوم بافتتاح مبنى النيابة الإدارية بسوهاج، وتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بني سويف، من أهمية كبرى في تمكين النيابة الإدارية من أدائها لرسالتها السامية في محراب العدالة.

ومن جانبه، ألقى المستشار محمد عميرة الشريف، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج، رَحَبَ فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة والوفد المرافق له، ونقل له شكر وتقدير أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج.

توفير سبل الدعم للأعضاء

وخلال كلمته للأعضاء، أكد المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، حرصه الدائم على توفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لأعضاء النيابة أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، كما أثنى على ما بذله الأعضاء من جهد كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة للقضايا عن عام 2023، وحَثَّ الأعضاء على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

تكريم أسماء المستشارين والإداريين

وعَقِب ذلك، كرم المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أسماء الراحلين إلى جوار ربهم من أبناء محافظة سُوهاج، في حضور أسرهم، وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري، كما كرم أسماء أعضاء الجهاز الإداري الراحلين إلى جوار ربهم من أبناء محافظة سٌوهاج في حضور أسرهم، وإهدائهم دِرع النيابة الإدارية التذكاري، وفي ختام فعاليات اللقاء قام المستشارحافظ عباس رئيس الهيئة، بتكريم أعضاء اللجنة التي تولت متابعة إجراءات تخصيص مبنى النيابة الإدارية الذي جرى افتتاحه اليوم.