«الحرية المصري»: مشروع مستقبل مصر يسهم في توفير فرص عمل للشباب

أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، كما يعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، مضيفا أن المشروع يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري، وذلك من خلال توفير احتياجاته من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتحسين جودة الغذاء.

تطوير المنظومة الزراعية

وأضاف عطية، أن مشروع مستقبل مصر، يحقق تطوير المنظومة الزراعية، وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وكذلك المحاصيل الموجهة للتصدير، فهو يمثل إضافة حيوية للمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة، ويسهم في إحياء القطاع الزراعي والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدولة، موضحا أن المشروع يهدف إلى استصلاح مليون و500 ألف فدان من الأراضي الصحراوية في منطقتي سيناء والدلتا الجديدة وتحويلها إلى أراضي زراعية.

وثمن عطية، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المشاركة فى افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر، مؤكدا أنها شملت العديد من الرسائل التى تسعي لتطوير الزراعة المصرية في ظل الاحتياجات من المياه، والتوسع نحو الصوب الزراعية؛ فالرئيس يولي التصنيع الزراعي أهمية كبيرة لأنه يعظم الاستفادة من المحاصيل الزراعية ويزيد أرباحها.

توفير فرص عمل للشباب

وقال أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، إن مشروع مستقبل مصر يسهم في توفير فرص عمل للشباب بالمجالات المختلفة كالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج الزراعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.