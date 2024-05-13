«الحركة الوطنية»: خطاب الرئيس السيسي بحصاد مشروع مستقبل مصر كاشف لحجم إنجازات الدولة

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كاشفة للمصريين عن حجم المستهدفات التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وحجم التنمية التي تشهدها مصر على أرض الواقع، خاصة في مجال القطاع الزراعي الذي أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا به منذ تولى الرئيس السيسي حكم مصر، وشهد نقلة نوعية واستصلاح ملايين الأفدنة ما أدى لزيادة الناتج الزراعي المصري.

الرئيس السيسي وضع حلا عاجلا لتوافر العملة الصعبة

وأضاف «مجدي»، أن الرئيس السيسي حرص على الحديث عن الدولار وسبل توافره، ووضع حل عاجل لتوافر العملة الصعبة يتمثل في الاهتمام بالإنتاج وزيادته، والذي يتيح للدولة المصرية زيادة التصدير مما يوفر عملة صعبة تساهم في زيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، خاصة أن قطاعي الصناعة والزراعة هما النواة الأساسية لزيادة الإنتاج التي تمكننا من زيادة حصيلة التصدير للخارج، وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال توطين الصناعة المصرية ورفع قيمة المنتج المحلي.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بجميع المحافظات، من خلال المشروعات القومية العملاقة التي يفتتحها الرئيس السيسي، والتي توفر ملايين فرص العمل للشباب، ما ينعكس على انخفاض نسب البطالة، وزيادة كفاءة العامل المصري، من خلال اتباع أحدث طرق التكنولوجيا والتقنيات، بجانب الاهتمام بالتصنيع الزراعي والذي سيكون عاملا مهما في تشغيل ملايين الشباب.

تلاقي أهداف الدولة مع القطاع الخاص في تحقيق الربح

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته هدف الدولة في التشغيل وتلاقي أهداف الدولة مع القطاع الخاص في تحقيق الربح، إلا أن الدولة لها هدف أسمى من المشروعات التي تفتتحها وهو تشغيل الأيدي العامة، بجانب تجهيز البنية التحتية اللازمة التي تشجع المستثمرين على الدخول والمشاركة في المشروعات التي تدشنها الدولة، ما يساهم في توسيع تلك المشروعات وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وهو ما تسعى له الدولة في الفترة الراهنة.