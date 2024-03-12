حزب الحرية المصري: الحوار الوطني الاقتصادي يواكب التحديات المتنامية عالميا

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، إن تركيز الجلسات التخصصية للحوار الوطني الاقتصادي على الملفات المهمة يواكب التحديات المتنامية على الصعيد العالمي اقتصاديا، والتطرق إلى البحث عن حلول جادة يمكن من خلالها رفع معدلات النمو الاقتصادي، لمناقشة قضايا مثل التضخم والدين العام، والغلاء، والعملة، وغيرها من الملفات التي تصب في النهاية نحو دفع عجلة الانتاج والتحقيق معدلات نمو إيجابية يمكن أن تنهض بالاقتصاد الوطني.

آليات دعم ومساندة التنمية الصناعية في مصر

وأكد في بيان له أن الاهتمام والتركيز على آليات دعم ومساندة التنمية الصناعية في مصر أمر مهم، لا بد من فتح حوار مجتمعي موسع، لا سيما وأن هناك عدد من المحافظات تحتاج إلى إعادة نظر لتطوير البنية الصناعية بها، على رأسها محافظة المنيا، التي بحاجة ماسة إلى الاهتمام بالتنمية الصناعية بها، وذلك من خلال دفع عجلة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات المصانع ورواد الأعمال الصغار بها.

ولفت عطية أن محافظة المنيا التي تمتلك العديد من المقومات اللازمة لإحياء الصناعة بها، ولكن تحتاج لمزيد من الترميز على مسألة تسهل إجراءات تراخيص الأراضي، والاهتمام بكل المشروعات التنموية بها وتقديم الخدمات للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص الحيوي.

بحث آليات تسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيقها

وأكد عطية أهمية دعم المشروعات الصناعية في المنيا، وتوفير المناخ الجيد لها من خلال تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة الإنتاج، ما يساهم في النهاية نحو تحقيق رخاء صناعي واقتصادي وستكون المحافظة ذات معدل تحقيق تنمية صناعية عالية بين محافظات مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني بحاجة إلى التركيز على التنمية الصناعية وبحث آليات تسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيقها.