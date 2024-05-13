السيسي: مشروع مستقبل مصر يوفر 70% من تكلفة إنتاج أجهزة الري المحوري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «نحن قادرون على زراعة منتجات أخرى، تعطي 3 أضعاف حجم إنتاج القمح»، مشيرا إلى وجود 12 ألف جهاز ري محوري بتكلفة كلية مليار دولار، وأضاف «المشروع الذي نفتتحه اليوم وفر أكثر من 70% من هذه القيمة، بالإضافة لتوفير الدولار وتشغيل العمال».

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم الحصاد: «نعمل في مشروع الـ62 ألف فدان في المنيا منذ 5 سنوات تقريبا، وجرى اختيار المنيا وبني سويف لكي يعود النفع على الأيدي العاملة».

وأضاف: «الدولة تستهدف في التشغيل تحقيق الربح، ومن ضمن الأرباح للدولة هو تشغيل الأيادي العاملة، فالمشروعات التي لا تكسب كثيرا، ولكنها تشغل عمالة كثيرا تعتبر ربحا بالنسبة للدولة، ويكون دخلها العمالة التي وراءها أسر، وهو مكسب مالي للدولة، لأن هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألا يخسر المشروع، ولا نطالب القطاع الخاص بالخسارة أبدا، ونتحدث بالحيادية الكاملة في ذلك».