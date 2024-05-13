مدير «المصري للفكر»: القيادة العسكرية الإسرائيلية تعيش حالة كبيرة من الارتباك

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، أن تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بشأن تحمله مسؤولية فشل حماية الإسرائيليين، لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا الاعتراف غير مسبوق، ويدل على أنه لامتصاص غضب الشارع الذي يمر بحالة من الانقسام، فضلا عن اضطراب وتوتر لم يعرفهما منذ تاريخ إنشاء الدولة الفلسطينية.

زخم احتجاجي في الشارع الإسرائيلي

أوضح «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حالة من الزخم الاحتجاجي في الشارع الإسرائيلي، وفقدان الثقة في القيادات والحكومة الإسرائيلية، بعد كل هذه الفترة من الحرب التي طال أمدها أكثر مما كان متوقع من الجميع، مؤكدًا أن الشارع الإسرائيلي كان يظن أن القوة العسكرية وحدها، قادرة على حمايته، وقادرة على فرض متطلباته بصورة أو بأخرى، مضيفا: «حالة كبيرة من الارتباك تعيشها القيادة العسكرية الإسرائيلية».

وأشار إلى أن تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لافت للغاية، وهذا الاعتراف ربما يكون متأخرًا، لكنه يدل على حجم الارتباك.