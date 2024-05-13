وزيرة خارجية سلوفينيا: أشكر مصر على دورها المحوري في دخول المساعدات لغزة

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ لديها اتصالات منتظمة مع نظيرها المصري سامح شكري، الذي زار سلوفينيا مؤخرا، مشددةً على أهمية وجود حوار مفتوح وتبادل لوجهات النظر وتحليل الوضع معا.

دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية على الدور المحوري الذي تلعبه في دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأتوجه بالشكر أيضا لسامح شكري وأعرب عن تقديري للدعم الذي تلقيناه عندما كنا نقوم بعملية نقل أشخاص من غزة إلى بلدنا».

وتابعت: «مصر تلعب دورا مهما للغاية في هذا الأمر، واتضح هذا الدور أيضا في مفاوضات القاهرة، لذلك من المهم أن نستمع إلى بعضنا البعض ونسمع ونفهم ونتواصل من أجل فعل هذا الأمر».