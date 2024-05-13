وزيرة خارجية سلوفينيا: ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاك للقانون الإنساني الدولي

أكدت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، أن المجاعة أصبحت أداة حرب، في ظل وجود أكثر من 1.5 مليون نسمة في رفح الفلسطينية، مشددة على أن هذا الأمر غير مقبول.

ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاكا للقانون الإنساني

أضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث في رفح الفلسطينية، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مطالبة بأن تتوقف هذه الانتهاكات التي يشهدها جميع المدنيين الفلسطينيين في رفح الفلسطينية، مشددة على أن تلك هي الرسالة الرئيسية.

وأوضحت: «سلوفينيا عضو في مجلس الأمن حاليا لمدة عامين، ويتم بذل قصارى الجهد للدعوى إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات، من أجل الحصول على مساعدات إنسانية إضافية، وحماية المدنيين».