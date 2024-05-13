تحذير من الجمع بين 3 مكملات غذائية.. مخاطر صحية كارثية (فيديو)

تحتاج أجسامنا إلى الفيتامينات والمعادن المهمة، للحفاظ على الصحة وتعويضًا عن سوء التغذية في بعض الأحيان، وبينما يسبب نقص بعض العناصر الغذائية أضرارًا كارثية على الجسم، يحذّر الخبراء من الجمع بين 3 أنواع من المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب.

تحذير مهم بشأن تناول 3 مكملات غذائية

وبحسب ما نقلته صحيفة «إكسبريس» البريطانية، عن خبير التغذية جين والبول، فإنه عند تناول المكملات الغذائية معا، يمكن أن نصل إلى مستويات صحية متدنية: «أننا يجب أن نكون قادرين على الحصول على معظم ما نحتاجه من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، إلا أن المكملات الغذائية مطلوبة أحيانًا للوصول إلى المستويات التي نحتاجها، لكن استخدام أنواع مع بعضها البعض ينتج عنه آثار جانبية أو مخاطر محتملة».

خبير التغذية، أكد أن المكملات الغذائية يمكن أن تكون وسيلة جيدة لسد الفجوات الغذائية، لكن تناول مكملات «الكالسيوم والحديد، فيتامين ج وفيتامين ب12، والزنك والنحاس» مع بعضها في وقت واحد يسبب أضرارا كبيرة على الصحة، إذ أنه يمكن للكالسيوم أن يعيق امتصاص الحديد لأنه يعمل كحاجز في الجهاز الهضمي، مما يجعل من الصعب امتصاص الحديد: «تناول مكملات الكالسيوم والحديد معًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، وهذا يكون ضارا لمن يعاني من نقص الحديد أو المعرضين للخطر، لذلك من الأفضل المباعدة بين الجرعات لمدة ساعة أو ساعتين للحصول على الفائدة الكاملة».

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية؟

تناول فيتامين «سي» و«ب12» معا، قد يعطل البروتين الموجود في المعدة اللازم لامتصاص فيتامين «B12»، بحسب خبير التغذية: من المحتمل أن يقلل فيتامين سي من امتصاص فيتامين «ب12»، وخاصة لمن يعانون من نقص فيتامين «ب12»، يمكن أن يصابوا بالضعف أو التعب أو الدوار وخفقان القلب وضيق التنفس، كما أنه من المحتمل تعرض الأشخاص إلى مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك، والإسهال، وفقدان الشهية، ومشاكل عصبية مثل التنميل أو الوخز، وضعف العضلات، ومشاكل في المشي، وفقدان الرؤية وحتى المشكلات العقلية مثل الاكتئاب أو فقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية، لذلك يجب تناول فيتامين «C» بعد ساعتين أو أكثر من تناول مكملات فيتامين «B12» لتجنب أي مشاكل.

وبحسب تصريحات خبير التغذية، فإن تناول الزنك والنحاس معا يشكل خطرا كبيرا رغم أن الزنك والنحاس من المعادن الأساسية، لكنهما يتنافسان على الامتصاص في الأمعاء: «عندما تستهلك كميات كبيرة من الزنك، فإنه يشغل مساحة الامتصاص، مما يترك مساحة أقل لامتصاص النحاس، والإفراط في تناول الزنك على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى نقص النحاس، إذ يظهر ذلك على شكل ضعف في التئام الجروح، والتعب، وضعف العظام، وتغيرات في تصبغ الشعر والجلد».

المكملات الغذائية مخاطرها كبيرة

الدكتور أحمد عادل، أخصائي الجهاز الهضمي، أكد لـ«الوطن»، أن تناول أكثر من مكمل غذائي في وقت واحد يتسبب في أضرار صحية كبيرة، إذ يفقد الجسم القدرة على امتصاص المكملات والاستفادة منها: «مينفعش ناخد مكملات غذائية دون استشارة الطبيب، استخدم المكملات مع بعضها بيضر الجسم أكتر ما بيفيد، لأنه بيعطل امتصاص معادن وفيتامينات وبيسبب مشاكل في الجهاز الهضمي».

أخصائي الجهاز الهضمي، نصح بضرورة الابتعاد عن تناول المكملات الغذائية معا، وضرورة استشارة الطبيب قبل تناولها: «المكملات تتفاعل مع بعضها البعض وتسبب أضرارا صحية غير متوقعة، لازم على الأقل من ساعتين إلى 4 ساعات بين المكمل الغذائي والآخر بعد استشارة الطبيب».