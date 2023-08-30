«الصحة» توجه رسالة للمرأة الحامل بشأن المكملات الغذائية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمرأة الحامل، موضحة في تقرير رسمي لها، إن على الأم الحامل ضرورة تناول المكملات الغذائية خلال فترة الحمل حفاظا على صحتها وصحة الجنين، مشيرة الى أن الاهتمام بصحة الجنين مهمة من أجل نمو صحي.

الطبيب هو المسؤول عن تحديد المكملات الغذائية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن على الحامل تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الحديد وحمض الفوليك وذلك بعد الرجوع الى الطبيب، موضحة أن الطبيب هو المسؤول عن تحديد المكملات الغذائية بعد إجراء التحاليل الخاصة وقياس نسبة الهيموجلوبين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، لا بد من القيام بالتحاليل مبكرا في مراحل الحمل، مشيرا إلى توفير خدمة الكشف والفحص مبكرا من خلال حملة الرئيس 100 يوم صحة من خلال مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، والتى تقدم كل الخدمات والرعاية الصحية مجانا ولا يتحمل المواطن أى أعباء مالية فيها، بالإضافة الى تزويد المبادرة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم الرعاية الطبية الشاملة على أكمل وجه للمرضي.

حملة الرئيس 100 يوم صحة

وكشفت وزارة الصحة والسكان عمل المبادرة " 100 يوم صحة" داخل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، مشيرا الى ان الحملة تعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة وهو الإجازة الأسبوعية، مشيرة الى امكانية الإطلاع على أقرب وحدة صحية قريبة من محيط منزلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة والإستفادة من الخدمات المقدمة للمبادرة خاصة وأنها تشمل جميع التخصصات الطبية المختلفة لجميع المراحل العمرية بداية من الجنين لـكبار السن.