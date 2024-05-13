خبير: مشروع مستقبل مصر يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع «مستقبل مصر» يعتبر حدثا مهما للاقتصاد المصري وقطاع الغذاء، إذ يهدف هذا إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي لمصر في مجال الغذاء وتحسين الأمن الغذائي للمواطنين، مضيفا أن الزراعة قطاع حيوي في الاقتصاد المصري، إذ يشغل العديد من السكان في المناطق الريفية ويسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين البنية التحتية الزراعية وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة.

وأكد «خضر» في تصريح لـ «الوطن» أن مشروع مستقبل مصر يعتبر نموذج للنهضة التي تشهدها مصر خاصة في القطاع الزراعي، ويهدف في المقام الأول إلى تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الفلاحين وزيادة فرص العمل في هذا القطاع، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على واردات خاصة القمح، بالإضافة إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري.

افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من المشروع

وأضاف «خضر » أنه عندما يتحقق الاكتفاء الذاتي جزئيا أو كليا في من الموارد الغذائية الأساسية مثل الحبوب واللحوم والخضروات، فإن مصر تستطيع توفير موارد كبيرة وتقليل النفقات الكبيرة المترتبة على استيراد الغذاء، بالتالي يمكن القول إن المرحلة الأولى من مشروع «مستقبل مصر» تحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري والغذاء، حيث يعزز الإنتاج الزراعي، ويدعم الفلاحين، ويقلل من الاعتماد على الواردات الغذائية، ويحقق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي.

زيادة إنتاجية القطاع الزراعي

وأوضح «خضر» أن المشروع يهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين الطرق الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة، مما يسهم في توفير كميات أكبر من الغذاء المحلي المنتج والمتاح للمواطنين، وبالتالي يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية من الخارج، وتوفير الأمن الغذائي وذلك من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل والمنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن المشروع يساهم في توفير الأمن الغذائي للمواطنين المصريين، ويتم توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المحلية بجودة عالية، ما يضمن توفير الغذاء الصحي والمغذي للسكان.