رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الجامع الأزهر يعلن حاجته لمدرسي خط عربي وزخرفة إسلامية

كتب:

محمد أيمن سالم
06:48 م | الإثنين 13 مايو 2024
هاني عودة

هاني عودة

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، حاجتها لعدد من مدرسي الخط العربي والزخرفة الإسلامية للعمل بنظام الأجر، وذلك في فروع رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمحافظات: «أسوان، والأقصر، وقنا، وأسيوط، والغربية والإسكندرية».

شروط التقديم 

وكشف هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، عن شروط التقديم، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم الخط العربي أو التخصص أو كليهما.

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف وعلى رأس العمل.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تقررها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

رابط التقديم

ولفت الدكتور عودة إلى أنه على الراغبين في التقديم، التسجيل عبر هذا الرابط، وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان.

اقرأ المزيد:

أبو اليزيد سلامة: مسابقة الأزهر للقرآن الكريم هدفها اكتشاف المنشاوي ومصطفى إسماعيل جدد

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور «مخلص» لفوزه في مسابقة الأسرة القرآنية

«معلومة وهدية».. تفاصيل مسابقة بيت الزكاة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جدول تصفيات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم في مطروح

أسماء المرشحين لاختبارات الأوائل على مستوى الجمهورية في مسابقة شيخ الأزهر بكفر الشيخ
بقلم محمد أيمن سالم