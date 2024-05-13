الجامع الأزهر يعلن حاجته لمدرسي خط عربي وزخرفة إسلامية

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، حاجتها لعدد من مدرسي الخط العربي والزخرفة الإسلامية للعمل بنظام الأجر، وذلك في فروع رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمحافظات: «أسوان، والأقصر، وقنا، وأسيوط، والغربية والإسكندرية».

شروط التقديم

وكشف هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، عن شروط التقديم، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم الخط العربي أو التخصص أو كليهما.

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف وعلى رأس العمل.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تقررها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

رابط التقديم

ولفت الدكتور عودة إلى أنه على الراغبين في التقديم، التسجيل عبر هذا الرابط، وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان.