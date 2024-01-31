جدول تصفيات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم في مطروح

يترقب العديد من الطلاب بمحافظة مطروح، انطلاق فعاليات التصفيات النهائية في مرحلتها المؤهلة إلى مسابقة شيخ الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام تحت رعايته في منطقة مطروح الأزهرية، تحت إشراف إدارة شؤون القرآن بالمنطقة.

مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم

وقال الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية، لـ«الوطن»، إن تصفيات مسابقة شيخ الأزهر في القرآن الكريم تنطلق الاثنين القادم، بمشاركة طلاب من الأزهر وأروقة الأزهر ومكاتب تحفيظ القرآن، وذلك في مقر منطقة مطروح الأزهرية، ويديرها الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن، بنظام 4 مستويات حفظ، «10 أجزاء، 20 جزء، القرآن الكريم كاملاً، والقرآن كاملاً بأحكام التلاوة».

جدول تصفيات مسابقة القرآن الكريم في مطروح

وأضاف رئيس منطقة الأزهر بمطروح أنه تم تحديد جدول تصفيات مسابقة القرآن الكريم لشيخ الأزهر، مقسم على أربعة أيام كالتالي:

- يوم الاثنين 5-2-2024 اختبار طلاب معهد الفتيات النموذجي بمطروح، ومعهد بنين عمر بن عبد العزيز الإعدادي والثانوي، وطالبات معهد فتيات عمر بن عبد العزيز الإعدادي والثانوي، وطلبة معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي.

- يوم الثلاثاء 6-2-2024 اختبارات طلاب معهد الدكتور عبد الحليم محمود الابتدائي، وتلاميذ معهد خالد بن الوليد الابتدائي، ومعهد سملا الابتدائي والإعدادي، ومعهد مطروح النموذجي الابتدائي، ومعهد مطروح الابتدائي، ومعهد براني الابتدائي الإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى طلاب معهد الكويت بالنجيلة الإعدادي والثانوي.

- يوم الأربعاء 7-2-2024 اختبارات طلاب معهد البنجر 27 الابتدائي، ومعهد بنجر 27 فتيات الإعدادي والثانوي، ومعهد بنين الحمام الإعدادي والثانوي، ومعهد فتيات الحمام الإعدادي والثانوي، ومعهد الحمام الابتدائي، ومعهد الضبعة الإعدادي والثانوي، ومعهد الضبعة الابتدائي، ورواق مدينة الضبعة، ومعهد بنين مطروح الإعدادي والثانوي، ومعهد فتيات مطروح، ومعهد العلي بن سلطان، ومعهد فتيات سيوة الإعدادي والثانوي، ومعهد سيوة الابتدائي، ومعهد الدكرور، ومكاتب تحفيظ.

- يوم الخميس 8-2-2024 جميعها اختبارات مكاتب تحفيظ القرآن الحافظين المتقدمين في المسابقة.