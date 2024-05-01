أبو اليزيد سلامة: مسابقة الأزهر للقرآن الكريم هدفها اكتشاف المنشاوي ومصطفى إسماعيل جدد

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، إن مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم تهدف لتربية النشء على القرآن الكريم وأخلاق كتاب الله، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف يتابع ويرعى المسابقة بشكل خاص.

وأوضح «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «عدد المشاركين في المسابقة 150 ألف مشارك، والمسابقة ماراثون ومنافسة شريفة، ومحاولة لإنتاج مشايخ كبار من القراء مثل المنشاوي ومصطفى إسماعيل».

وأضاف مدير شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف: «تتكون المسابقة من أربعة مستويات بجوائز تتجاوز 25 مليون جنيه، هي: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مرتلا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: «المركز الأول 250 ألف جنيه والمركز العاشر 90 ألف جنيه»، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى».

وتابع: «المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 150 ألف جنيه والمركز العاشر 60 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى».

واستكمل: «المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءا بدءا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى».

وأما المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.