اقرأ في عدد الوطن غدا: مستقبل مصر.. أرض جديدة للخير
كتب:
عمرو هلال
08:55 م | الإثنين 13 مايو 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي»: ليس لدينا خيار آخر سوى التنمية
- «مستقبل مصر» أرض جديدة للخير
- مدير المشروع: «السيسي» تحمَّل مسئولية الوطن وإعادة بنائه لتحقيق حياة كريمة للمصريين
- سياسيون: قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل للشباب
- خبراء: أحد أهم مشروعات استصلاح الأراضي بإنتاجية 22 إردب قمح و4 أطنان ذرة للفدان
- خبراء: انضمام مصر لـ«دعوى جنوب أفريقيا» يفضح جرائم إسرائيل في غزة
- «حياة كريمة» تواصل «صك الأضحية» للعام الثاني
- «المصيلحي»: مصر قدمت 80% من الدعم لـ«غزة»
- الزمالك يعالج أخطاء ذهاب الكونفيدرالية.. و«جوميز»: يجب أن نكون أكثر شراسة
- الأهلي يستعد لنهائي أفريقيا.. و«كولر» يقرر سفر «الشناوي» لمواجهة الترجي
الصفحة الثانية
- «مستقبل مصر».. أرض جديدة للخير
- الرئيس: توفير كل الإمكانيات للمشروع.. ولو عندنا مياه تكفي 100 مليون فدان لتمت زراعتها.. والدولة تمهد الأراضي للمستثمرين بسعر عادل
- المشروع يوفر 70% من تكلفة إنتاج أجهزة الري المحوري لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة.. والمياه عامل مهم في تحديد نوع المحصول
- «سويلم»: الحضارة المصرية اعتمدت على حُسن إدارة مياه النيل.. و20 مليار متر مكعب حجم عجز المياه
الصفحة الثالثة
- مدير «مستقبل مصر»: «السيسي» تحمَّل مسئولية الوطن وإعادة بنائه لتحقيق حياة كريمة للمصريين واستقلال قرار الأمة
- خبراء زراعة: أهم مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخ مصر الحديث
- سياسيون: المشروع قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل
الصفحة الرابعة
- جرحى غزة في «عيون مصر»
- 13 ألف جريح ومريض ومرافق.. وتخصيص 50 سيارة إسعاف للتمركز بمعبر رفح
- عائلة «الدهشان»: «داووا جراحنا.. ولن ننسى دعم المصريين»
- «جازية» مصابة بالسرطان: «شكرا أم الدنيا»
- «أم البنات»: الأطباء هنا عالجوني.. وأستعد لجراحة ترميم عصب
الصحفة الخامسة
- «محمود» 8 سنوات.. مات سريريا بمستشفى شهداء الأقصى.. وعاد إلى الحياة في «شبين الكوم» بالمنوفية
- «سجى»: «كُتبت لي حياة جديدة داخل مستشفى شبين الكوم»
- «يزن»: «بنتعامل كأننا أصحاب بيت.. وبنحس إننا في وطننا»
- «أميرة»: «هنا نداوي آلام عروبتنا وعمرنا ما راح ننسى دور المصريين»
- «نفوذ» وولداها يتلقون العلاج بدمياط: «حاسين كأننا في بيتنا»
- أيمن الرقب: «القاهرة» استقبلت آلاف الجرحى في مستشفياتها.. والمصريون فتحوا منازلهم لأشقائهم
الصفحة السادسة:
- محمد عبدالحافظ يكتب: أنا باكره إسرائيل.. وبحب فلسطين
- لينا مظلوم تكتب:«مصر - فلسطين من التاريخ إلى الحاضر»
- أحمد رفعت يكتب: ما قدمته مصر منذ 7 أكتوبر بالأرقام التفصيلية!
- بلال الدوى يكتب: داعمون لـ«القضية الفلسطينية» بكل ما أوتينا
- عماد فؤاد يكتب: الحقيقة التي يعلمها العالم كله
الصفحة السابعة
- الأبيض «يستطيع»
- الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية.. و«جوميز»: يجب أن نكون أكثر شراسة
- أبناء ميت عقبة يتفوقون في تاريخ المواجهات مع فرق المغرب.. و«بركان» بوابة التتويج لـ«الفرسان»
- الأهلي يعود لتدريباته استعدادا لنهائي أفريقيا.. و«كولر» يستقر على سفر «الشناوي» لمواجهة الترجي
- السيتي يواجه توتنهام الليلة والأرسنال يتخطى اليونايتد
الصفحة الثامنة
- قرية العمار غرقانة «في المشمش»: موسم الزواج والاحتفالات
- «صلاح حسني» يبدأ بطولاته السينمائية بـ«أوسكار»
- رسالة للمجتمع.. «فارس» يحارب الألعاب الإلكترونية في 20 دقيقة