اقرأ في عدد الوطن غدا: مستقبل مصر.. أرض جديدة للخير

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: ليس لدينا خيار آخر سوى التنمية

- «مستقبل مصر» أرض جديدة للخير

- مدير المشروع: «السيسي» تحمَّل مسئولية الوطن وإعادة بنائه لتحقيق حياة كريمة للمصريين

- سياسيون: قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل للشباب

- خبراء: أحد أهم مشروعات استصلاح الأراضي بإنتاجية 22 إردب قمح و4 أطنان ذرة للفدان

- خبراء: انضمام مصر لـ«دعوى جنوب أفريقيا» يفضح جرائم إسرائيل في غزة

- «حياة كريمة» تواصل «صك الأضحية» للعام الثاني

- «المصيلحي»: مصر قدمت 80% من الدعم لـ«غزة»

- الزمالك يعالج أخطاء ذهاب الكونفيدرالية.. و«جوميز»: يجب أن نكون أكثر شراسة

- الأهلي يستعد لنهائي أفريقيا.. و«كولر» يقرر سفر «الشناوي» لمواجهة الترجي

الصفحة الثانية

- «مستقبل مصر».. أرض جديدة للخير

- الرئيس: توفير كل الإمكانيات للمشروع.. ولو عندنا مياه تكفي 100 مليون فدان لتمت زراعتها.. والدولة تمهد الأراضي للمستثمرين بسعر عادل

- المشروع يوفر 70% من تكلفة إنتاج أجهزة الري المحوري لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة.. والمياه عامل مهم في تحديد نوع المحصول

- «سويلم»: الحضارة المصرية اعتمدت على حُسن إدارة مياه النيل.. و20 مليار متر مكعب حجم عجز المياه

الصفحة الثالثة

- مدير «مستقبل مصر»: «السيسي» تحمَّل مسئولية الوطن وإعادة بنائه لتحقيق حياة كريمة للمصريين واستقلال قرار الأمة

- خبراء زراعة: أهم مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخ مصر الحديث

- سياسيون: المشروع قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل

الصفحة الرابعة

- جرحى غزة في «عيون مصر»

- 13 ألف جريح ومريض ومرافق.. وتخصيص 50 سيارة إسعاف للتمركز بمعبر رفح

- عائلة «الدهشان»: «داووا جراحنا.. ولن ننسى دعم المصريين»

- «جازية» مصابة بالسرطان: «شكرا أم الدنيا»

- «أم البنات»: الأطباء هنا عالجوني.. وأستعد لجراحة ترميم عصب

الصحفة الخامسة

- «محمود» 8 سنوات.. مات سريريا بمستشفى شهداء الأقصى.. وعاد إلى الحياة في «شبين الكوم» بالمنوفية

- «سجى»: «كُتبت لي حياة جديدة داخل مستشفى شبين الكوم»

- «يزن»: «بنتعامل كأننا أصحاب بيت.. وبنحس إننا في وطننا»

- «أميرة»: «هنا نداوي آلام عروبتنا وعمرنا ما راح ننسى دور المصريين»

- «نفوذ» وولداها يتلقون العلاج بدمياط: «حاسين كأننا في بيتنا»

- أيمن الرقب: «القاهرة» استقبلت آلاف الجرحى في مستشفياتها.. والمصريون فتحوا منازلهم لأشقائهم

الصفحة السادسة:

- محمد عبدالحافظ يكتب: أنا باكره إسرائيل.. وبحب فلسطين

- لينا مظلوم تكتب:«مصر - فلسطين من التاريخ إلى الحاضر»

- أحمد رفعت يكتب: ما قدمته مصر منذ 7 أكتوبر بالأرقام التفصيلية!

- بلال الدوى يكتب: داعمون لـ«القضية الفلسطينية» بكل ما أوتينا

- عماد فؤاد يكتب: الحقيقة التي يعلمها العالم كله

الصفحة السابعة

- الأبيض «يستطيع»

- الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية.. و«جوميز»: يجب أن نكون أكثر شراسة

- أبناء ميت عقبة يتفوقون في تاريخ المواجهات مع فرق المغرب.. و«بركان» بوابة التتويج لـ«الفرسان»

- الأهلي يعود لتدريباته استعدادا لنهائي أفريقيا.. و«كولر» يستقر على سفر «الشناوي» لمواجهة الترجي

- السيتي يواجه توتنهام الليلة والأرسنال يتخطى اليونايتد

الصفحة الثامنة

- قرية العمار غرقانة «في المشمش»: موسم الزواج والاحتفالات

- «صلاح حسني» يبدأ بطولاته السينمائية بـ«أوسكار»

- رسالة للمجتمع.. «فارس» يحارب الألعاب الإلكترونية في 20 دقيقة