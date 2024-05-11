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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: حريصون على استعادة الوجه الحضاري للمناطق التاريخية بالقاهرة

كتب:

أحمد العانوسي
07:00 م | السبت 11 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: حريصون على استعادة الوجه الحضارى للمناطق التاريخية بالقاهرة

- الرئيس يستقبل سلطان «البهرة».. و«سيف الدين»: نُقدر جهود مصر التنموية وحرصها على المنطقة

- الحكومة: جهود مكثفة لتعميق الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى وجذب الشركات العالمية

- «القاهرة الإخبارية» مصدر ثقة للمشاهدين 

- فلسطين مؤهلة لعضوية «الأمم»

- نهضة بركان يواجه الزمالك فى «الكونفيدرالية» اليوم

- «الأبيض» يحشد قوته للعودة بنتيجة إيجابية.. وبطل المغرب يتسلح بالجمهور

الصفحة الثانية

- «التنمية المحلية»: إقبال كبير على التصالح فى مخالفات البناء وتقديم 9000 طلب حتى الآن

- عصام زكريا: سينما وسط البلد

- «قاسم»: التدريب على تنفيذ القانون وخطوات التقنين.. ولا مجال للاجتهاد فى التطبيق.. والتقديم مفتوح لمدة 6 شهور

- 7500 حاج يؤدون المناسك ضمن بعثة «الجمعيات الأهلية»

- «القباج»: 171 مشرفاً وحجز أفضل الفنادق لخدمة ضيوف الرحمن.. والوزارة راعت التنوع فى اختيار المشرفين

- «الزراعة»: تدشين وإطلاق منظومة «كارت الفلاح» فى شمال سيناء

- نقيب الفلاحين: مخزون مصر من القمح آمن

- «أبوصدام»: زرعنا 3 ملايين و250 ألف فدان لسد احتياجات السوق المحلية

- «المالية»: نعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتحسين الاقتصاد

- «معيط»: الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية

- «قرار أميرى» بحل مجلس الأمة الكويتى.. وخبراء: حق دستورى 

- «محمود»: القرار كان متوقعاً لتجاوز عدد من أعضاء المجلس سلطاتهم.. و«ماهر»: المرة الثانية خلال 4 أشهر

الصفحة الثالثة

- فلسطين مؤهلة لعضوية «الأمم».. الجمعية العامة تُلقى الكرة فى ملعب مجلس الأمن: 143 عضواً يصوتون لصالح «الدولة»

-  خبراء: القرار خطوة إيجابية ويحدد آليات مشاركة «فلسطين» فى أعمال الأمم المتحدة.. و«واشنطن» تلوِّح بـ«فيتو جديد»

- «القاهرة» تُحمّل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة

- نواب وأحزاب: موقف تاريخى نحو إقرار حق الأشقاء فى دولتهم المستقلة.. ويعزز قدرة فلسطين على التفاوض والتفاعل مع المجتمع الدولى

- مصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط لأطنان المساعدات 

- عشرات الشهداء والمصابين فى قصف مدفعى وصاروخى على «غزة»

- إسرائيل تواصل غلق المعابر.. وجنوب أفريقيا تطالب «العدل الدولية» بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين

- عضو «الشيوخ»: الدول الأوروبية والولايات المتحدة لن يتخذوا موقفاً صارماً ضد الاحتلال

- الرأى العام الدولى يساند إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقد يؤدى إلى تسوية يقبلها كل الأطراف

الصفحة الرابعة

- «ذوو الهمم» خدمات متميزة بقطاع الكهرباء

- تطبيقات تكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات لهم بـ«مراكز العملاء»

- خدمات أصحاب القدرات الخاصة

- رئيس «الخدمات الذكية»: زيادة أعداد مستخدمى تطبيقات مساعدة أصحاب الإعاقة بنسبة 360%

- تطبيق «واصل» يوفر خدمة الترجمة الفورية.. وخدمات ملء الاستمارات إلكترونيا

الصفحة الخامسة

- شركات صرافة أكبر 3 بنوك تجتذب 25.5 مليار جنيه من حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

- «الأهلى المصرى» يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية بالشرق الأوسط

- «الأهلى» تستحوذ على ما يزيد عن نصف القيمة وسط إقبال شديد من جانب الأفراد.. والدولار الأمريكى يتصدّر العملات الأجنبية

- إطلاق شراكة جديدة بين بنك القاهرة و«متلايف» فى مجال التأمين

- «فايد»: حريصون على دعم جهود «المركزى» فى الشمول المالى

- «أليانز مصر» تطلق جولة ثالثة من مسابقتها الرياضية

- جرمين عامر تكتب: المؤثرون الخضر

الصفحة السادسة

- إيهاب الخطيب يكتب: «الخطيب» و«لبيب» وعهد جديد

- إبراهيم منصور: تعالوا نقف خلفهم

- نجوى مصطفى: ولا نرحم المتخاذل

- د. عادل سعد: فى أدغال أفريقيا

- طارق سليمان يكتب: فى عشق كرة القدم

الصفحة السابعة

- عادل عزام يكتب: مفتاح القلوب

- شادى ممدوح: مشوار درامى

- عثمان أباظة: الأمور أسهل كثيرا

- سمر صلاح: أصحاب الأرض

- عثمان إبراهيم يكتب: فرض سيطرة

الصفحة الثامنة

- محمد المحمودى يكتب: الرهان الخاسر

- ماهر جنينة: «كاردوزو» 

- محمد فؤاد: هنا أبطال القارة

- أحمد عويس: «هوبا إيه.. هوبا آه»

- على سمير يكتب: انتفاضة القطبين

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بقلم أحمد العانوسي