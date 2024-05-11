اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: حريصون على استعادة الوجه الحضاري للمناطق التاريخية بالقاهرة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: حريصون على استعادة الوجه الحضارى للمناطق التاريخية بالقاهرة

- الرئيس يستقبل سلطان «البهرة».. و«سيف الدين»: نُقدر جهود مصر التنموية وحرصها على المنطقة

- الحكومة: جهود مكثفة لتعميق الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى وجذب الشركات العالمية

- «القاهرة الإخبارية» مصدر ثقة للمشاهدين

- فلسطين مؤهلة لعضوية «الأمم»

- نهضة بركان يواجه الزمالك فى «الكونفيدرالية» اليوم

- «الأبيض» يحشد قوته للعودة بنتيجة إيجابية.. وبطل المغرب يتسلح بالجمهور

الصفحة الثانية

- «التنمية المحلية»: إقبال كبير على التصالح فى مخالفات البناء وتقديم 9000 طلب حتى الآن

- عصام زكريا: سينما وسط البلد

- «قاسم»: التدريب على تنفيذ القانون وخطوات التقنين.. ولا مجال للاجتهاد فى التطبيق.. والتقديم مفتوح لمدة 6 شهور

- 7500 حاج يؤدون المناسك ضمن بعثة «الجمعيات الأهلية»

- «القباج»: 171 مشرفاً وحجز أفضل الفنادق لخدمة ضيوف الرحمن.. والوزارة راعت التنوع فى اختيار المشرفين

- «الزراعة»: تدشين وإطلاق منظومة «كارت الفلاح» فى شمال سيناء

- نقيب الفلاحين: مخزون مصر من القمح آمن

- «أبوصدام»: زرعنا 3 ملايين و250 ألف فدان لسد احتياجات السوق المحلية

- «المالية»: نعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتحسين الاقتصاد

- «معيط»: الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية

- «قرار أميرى» بحل مجلس الأمة الكويتى.. وخبراء: حق دستورى

- «محمود»: القرار كان متوقعاً لتجاوز عدد من أعضاء المجلس سلطاتهم.. و«ماهر»: المرة الثانية خلال 4 أشهر

الصفحة الثالثة

- فلسطين مؤهلة لعضوية «الأمم».. الجمعية العامة تُلقى الكرة فى ملعب مجلس الأمن: 143 عضواً يصوتون لصالح «الدولة»

- خبراء: القرار خطوة إيجابية ويحدد آليات مشاركة «فلسطين» فى أعمال الأمم المتحدة.. و«واشنطن» تلوِّح بـ«فيتو جديد»

- «القاهرة» تُحمّل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة

- نواب وأحزاب: موقف تاريخى نحو إقرار حق الأشقاء فى دولتهم المستقلة.. ويعزز قدرة فلسطين على التفاوض والتفاعل مع المجتمع الدولى

- مصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط لأطنان المساعدات

- عشرات الشهداء والمصابين فى قصف مدفعى وصاروخى على «غزة»

- إسرائيل تواصل غلق المعابر.. وجنوب أفريقيا تطالب «العدل الدولية» بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين

- عضو «الشيوخ»: الدول الأوروبية والولايات المتحدة لن يتخذوا موقفاً صارماً ضد الاحتلال

- الرأى العام الدولى يساند إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقد يؤدى إلى تسوية يقبلها كل الأطراف

الصفحة الرابعة

- «ذوو الهمم» خدمات متميزة بقطاع الكهرباء

- تطبيقات تكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات لهم بـ«مراكز العملاء»

- خدمات أصحاب القدرات الخاصة

- رئيس «الخدمات الذكية»: زيادة أعداد مستخدمى تطبيقات مساعدة أصحاب الإعاقة بنسبة 360%

- تطبيق «واصل» يوفر خدمة الترجمة الفورية.. وخدمات ملء الاستمارات إلكترونيا

الصفحة الخامسة

- شركات صرافة أكبر 3 بنوك تجتذب 25.5 مليار جنيه من حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

- «الأهلى المصرى» يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية بالشرق الأوسط

- «الأهلى» تستحوذ على ما يزيد عن نصف القيمة وسط إقبال شديد من جانب الأفراد.. والدولار الأمريكى يتصدّر العملات الأجنبية

- إطلاق شراكة جديدة بين بنك القاهرة و«متلايف» فى مجال التأمين

- «فايد»: حريصون على دعم جهود «المركزى» فى الشمول المالى

- «أليانز مصر» تطلق جولة ثالثة من مسابقتها الرياضية

- جرمين عامر تكتب: المؤثرون الخضر

الصفحة السادسة

- إيهاب الخطيب يكتب: «الخطيب» و«لبيب» وعهد جديد

- إبراهيم منصور: تعالوا نقف خلفهم

- نجوى مصطفى: ولا نرحم المتخاذل

- د. عادل سعد: فى أدغال أفريقيا

- طارق سليمان يكتب: فى عشق كرة القدم

الصفحة السابعة

- عادل عزام يكتب: مفتاح القلوب

- شادى ممدوح: مشوار درامى

- عثمان أباظة: الأمور أسهل كثيرا

- سمر صلاح: أصحاب الأرض

- عثمان إبراهيم يكتب: فرض سيطرة

الصفحة الثامنة

- محمد المحمودى يكتب: الرهان الخاسر

- ماهر جنينة: «كاردوزو»

- محمد فؤاد: هنا أبطال القارة

- أحمد عويس: «هوبا إيه.. هوبا آه»

- على سمير يكتب: انتفاضة القطبين