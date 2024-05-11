اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: حريصون على استعادة الوجه الحضاري للمناطق التاريخية بالقاهرة
كتب:
أحمد العانوسي
07:00 م | السبت 11 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي: حريصون على استعادة الوجه الحضارى للمناطق التاريخية بالقاهرة
- الرئيس يستقبل سلطان «البهرة».. و«سيف الدين»: نُقدر جهود مصر التنموية وحرصها على المنطقة
- الحكومة: جهود مكثفة لتعميق الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى وجذب الشركات العالمية
- «القاهرة الإخبارية» مصدر ثقة للمشاهدين
- فلسطين مؤهلة لعضوية «الأمم»
- نهضة بركان يواجه الزمالك فى «الكونفيدرالية» اليوم
- «الأبيض» يحشد قوته للعودة بنتيجة إيجابية.. وبطل المغرب يتسلح بالجمهور
الصفحة الثانية
- «التنمية المحلية»: إقبال كبير على التصالح فى مخالفات البناء وتقديم 9000 طلب حتى الآن
- عصام زكريا: سينما وسط البلد
- «قاسم»: التدريب على تنفيذ القانون وخطوات التقنين.. ولا مجال للاجتهاد فى التطبيق.. والتقديم مفتوح لمدة 6 شهور
- 7500 حاج يؤدون المناسك ضمن بعثة «الجمعيات الأهلية»
- «القباج»: 171 مشرفاً وحجز أفضل الفنادق لخدمة ضيوف الرحمن.. والوزارة راعت التنوع فى اختيار المشرفين
- «الزراعة»: تدشين وإطلاق منظومة «كارت الفلاح» فى شمال سيناء
- نقيب الفلاحين: مخزون مصر من القمح آمن
- «أبوصدام»: زرعنا 3 ملايين و250 ألف فدان لسد احتياجات السوق المحلية
- «المالية»: نعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتحسين الاقتصاد
- «معيط»: الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية
- «قرار أميرى» بحل مجلس الأمة الكويتى.. وخبراء: حق دستورى
- «محمود»: القرار كان متوقعاً لتجاوز عدد من أعضاء المجلس سلطاتهم.. و«ماهر»: المرة الثانية خلال 4 أشهر
الصفحة الثالثة
- فلسطين مؤهلة لعضوية «الأمم».. الجمعية العامة تُلقى الكرة فى ملعب مجلس الأمن: 143 عضواً يصوتون لصالح «الدولة»
- خبراء: القرار خطوة إيجابية ويحدد آليات مشاركة «فلسطين» فى أعمال الأمم المتحدة.. و«واشنطن» تلوِّح بـ«فيتو جديد»
- «القاهرة» تُحمّل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة
- نواب وأحزاب: موقف تاريخى نحو إقرار حق الأشقاء فى دولتهم المستقلة.. ويعزز قدرة فلسطين على التفاوض والتفاعل مع المجتمع الدولى
- مصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط لأطنان المساعدات
- عشرات الشهداء والمصابين فى قصف مدفعى وصاروخى على «غزة»
- إسرائيل تواصل غلق المعابر.. وجنوب أفريقيا تطالب «العدل الدولية» بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين
- عضو «الشيوخ»: الدول الأوروبية والولايات المتحدة لن يتخذوا موقفاً صارماً ضد الاحتلال
- الرأى العام الدولى يساند إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقد يؤدى إلى تسوية يقبلها كل الأطراف
الصفحة الرابعة
- «ذوو الهمم» خدمات متميزة بقطاع الكهرباء
- تطبيقات تكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات لهم بـ«مراكز العملاء»
- خدمات أصحاب القدرات الخاصة
- رئيس «الخدمات الذكية»: زيادة أعداد مستخدمى تطبيقات مساعدة أصحاب الإعاقة بنسبة 360%
- تطبيق «واصل» يوفر خدمة الترجمة الفورية.. وخدمات ملء الاستمارات إلكترونيا
الصفحة الخامسة
- شركات صرافة أكبر 3 بنوك تجتذب 25.5 مليار جنيه من حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف
- «الأهلى المصرى» يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية بالشرق الأوسط
- «الأهلى» تستحوذ على ما يزيد عن نصف القيمة وسط إقبال شديد من جانب الأفراد.. والدولار الأمريكى يتصدّر العملات الأجنبية
- إطلاق شراكة جديدة بين بنك القاهرة و«متلايف» فى مجال التأمين
- «فايد»: حريصون على دعم جهود «المركزى» فى الشمول المالى
- «أليانز مصر» تطلق جولة ثالثة من مسابقتها الرياضية
- جرمين عامر تكتب: المؤثرون الخضر
الصفحة السادسة
- إيهاب الخطيب يكتب: «الخطيب» و«لبيب» وعهد جديد
- إبراهيم منصور: تعالوا نقف خلفهم
- نجوى مصطفى: ولا نرحم المتخاذل
- د. عادل سعد: فى أدغال أفريقيا
- طارق سليمان يكتب: فى عشق كرة القدم
الصفحة السابعة
- عادل عزام يكتب: مفتاح القلوب
- شادى ممدوح: مشوار درامى
- عثمان أباظة: الأمور أسهل كثيرا
- سمر صلاح: أصحاب الأرض
- عثمان إبراهيم يكتب: فرض سيطرة
الصفحة الثامنة
- محمد المحمودى يكتب: الرهان الخاسر
- ماهر جنينة: «كاردوزو»
- محمد فؤاد: هنا أبطال القارة
- أحمد عويس: «هوبا إيه.. هوبا آه»
- على سمير يكتب: انتفاضة القطبين