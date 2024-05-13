7 نصائح للحفاظ على سرعة الإنترنت خلال فترة الامتحانات.. احرص عليها

مع بداية موسم الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي، وقرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يزداد الاعتماد على استخدام الإنترنت كوسيلة أساسية للدراسة والبحث بالنسبة لأغلب الطلاب، ما يجعلهم قد يواجهون مشكلة في بطء سرعة الإنترنت أو نفاد الباقة بشكل سريع، ما يؤثر بالسلب على مستوى تحصيلهم الدراسي، أو تجديد الباقة قبل ميعادها وإنفاق المزيد من المال.

الحفاظ على سرعة الإنترنت

ولأن مقدار سرعة الإنترنت يعتمد بشكل كبير على كيفية استخدامه، فنستعرض في السطور التالية عدة نصائح يمكن من خلالها الحفاظ على سرعة الإنترنت في المنزل، حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم وتحصيل المعلومات بشكل سريع دون الوقوع في الملل أو الضجر.

وبحسب توضيح عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن هناك بعض الحيل والنصائح يمكن اتباعها للحفاظ على باقة الإنترنت لآخر الشهر، مع الحفاظ على سرعة إنترنت عالية، وتتمثل هذه النصائح في:

7 نصائح للحفاظ على سرعة الإنترنت خلال فترة الامتحانات

1- إيقاف التشغيل التلقائي للفيديوهات:

إذ إن التشغيل التلقائي للفيديوهات من الأخطاء الشائعة التي يسقط فيها العديد من مستخدمي التكنولوجيا وتزيد من الاستهلاك اليومي لـ باقة الإنترنت، ولأن «يوتيوب» يعد هو الموقع الأكثر عرضًا للفيديوهات، فيمكن إيقاف التشغيل التلقائي للفيديوهات عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الإعدادات.

اختيار الإعدادات المفضلة لجودة الفيديو.

الضغط على توفير البيانات، بدلًا من الإعداد التلقائي لجودة الفيديو، سواء على شبكات الهاتف المحمول أو الواي فاي.

2- إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات على الهواتف المحمولة:

إذ يتم التحديث التلقائي للتطبيقات بمجرد نزول إصدار جديد، وهو ما يستهلك كثيرًا من الإنترنت، لذلك يجب إيقاف تلك الميزة.

3- إغلاق تحديثات الويندوز التلقائية:

كما يتم على أجهزة الحاسوب تحديث تلقائي للتطبيقات؛ لذا يجب إغلاق تحديثات الويندوز التلقائية، من خلال اتباع عدة خطوات، وهي:

الدخول إلى قائمة Start.

كتابة «services.msc» في مربع البحث.

اختيار خدمة Windows Update service.

الضغط على Right-Click بـ«الماوس»، من أجل الدخول على Properties.

من خلال قائمة Startup type الموجودة في الصفحة الأولى، يتم اختيار Disabled، لإيقاف التحديث التلقائي.

وضع الروتر في مكان مناسب

4- اختيار مكان مناسب لجهاز الراوتر:

وبحسب موقع «Reviews» التقني، فيجب وضع جهاز الواي فاي وسط المنزل وفي مكان عالٍ، مع الحرص على عدم وجود أجسام صلبة أو معدنية أو أجهزة كهربائية من حوله؛ إذ أن مكان وضع جهاز الراوتر يلعب دورًا كبيرًا في سرعة الإنترنت.

5- فصل جهاز الراوتر في أثناء الليل:

يعد تشغيل الراوتر طوال الليل من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثيرون؛ إذ يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته، فضلًا عن زيادة استهلاك الإنترنت؛ لذا يجب فصل جهاز الراوتر في أثناء الليل.

6- تقليل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت:

كلما قل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في وقت واحد، زادت سرعة الإنترنت المتاحة لكل جهاز.

7- إغلاق التطبيقات والبرامج غير المستخدمة:

تأكد من إغلاق جميع التطبيقات والبرامج التي لا تستخدمها، لا سيما تلك التي تستهلك الكثير من البيانات مثل ألعاب الفيديو أو خدمات بث الفيديو.