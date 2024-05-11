لو النور قطع وعايز الإنترنت.. 3 حيل لتشغيل جهاز الراوتر بدون كهرباء

لا أحد يستطيع التخلي عن استخدام الإنترنت لعدة ساعات، كلًا يرتبط به بشكل مختلف، منهم من يسير عمله بشكل كلي على استخدامه، ومنهم من يتواصل مع الآخرين من خلاله، وأكثر ما يُعطل تلك الأشياء هو انقطاع الكهرباء، مما يؤدي إلى عدم تشغيل الراوتر لمدة قد تصل إلى ساعات.

حيل تشغيل الراوتر بدون كهرباء

العديد من محبي استخدام الراوتر بشكل مستمر، دون التخلي عنه ولو دقيقة، يبحثون عن طرق أو حيل لاستخدام الإنترنت حتى مع انقطاع الكهرباء، ونستعرض في التقرير التالي، 3 حيل لتشغيل الراوتر في حال انقطاع الكهرباء.

هناك عدة حيل لتشغيل جهاز الراوتر بدون استخدام الكهرباء، أو في حال انقطاعها، قد يلجأ إليها البعض لاستخدام الإنترنت ومتابعة سير أعمالهم، وفق ما رواه عبدالرحمن محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه لـ«الوطن».

بطارية السيارة من طرق تشغيل الراوتر

يُعد من أبرز حيل تشغيل جهاز الراوتر في حال انقطاع الكهرباء، هو استخدام بطارية السيارة وذلك عن طريق توصيل أسلاك البطارية بالكابل الخاص بالراوتر، ثم استخدامه بدلا من "فيشة" الكهرباء، للحصول على أفضل نتائج في استخدام الإنترنت.

"الباور بانك" من الطرق الأكثر استخدامًا، في تشغيل جهاز الراوتر في حال انقطاع الإنترنت، إذ يتم استخدامه مثل الطريقة السابقة في بطارية السيارة، وذلك عن طريق توصيل أسلاك "الباور بانك" بالكابل الخاص بالراوتر.

بينما تأتي الحيلة الثالثة في تشغيل جهاز الراوتر هو الطريقة التقليدية والمتعارف عليها، وهي استخدام مولد كهرباء لإعادة الطاقة إلى جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل، والتي يعد من بينها جهاز الراوتر.