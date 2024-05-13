محمود مسلم: كل السيناريوهات واردة أمام مصر حال المساس بأمنها القومي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن كل السيناريوهات واردة طالما أن هناك مساسا بالأمن القومي المصري، أي مساس بالسيادة المصرية.

وأضاف «مسلم» خلال لقاء على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن هذا ما تقوله القاهرة منذ اليوم الأول بأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ومحور صلاح الدين، تؤدي لرد فعل وتصعيد مصري صعب أن تتحمله المنطقة.

مصر تحملت سخافات إسرائيلية كثيرة

وأكد أن مصر تحملت خلال الأشهر الماضية سخافات إسرائيلية كثيرة، وامتازت بطول الصبر، وما زال البعض على السوشيال ميديا مثل إيدي كوهين وغيرهم من الصبية الموجودين يسيئون للرئيس السيسي الذي بذل مجهودا كبيرا في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، والالتزام بالسلام واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي كلما يتعرض لأزمة يشن هجوما على مصر بشكل كبير، فتارة اتهموها بأنها لا تفتح المعبر، وتارة أخرى تقول إنها تهرب الأسلحة، وكل ذلك كلام هراء لأن الحكومة الإسرائيلية تهرب من مسؤولياتها.