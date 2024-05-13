الداخلية تنجح في ضبط سائق شركة «نقل ذكي» اعتدى على فتاة بمدينة نصر

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعدى سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات، بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض «كتر»، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما جرى ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.