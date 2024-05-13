لميس الحديدي: إيدي كوهين مهزوم ومفزوع مما حدث في 7 أكتوبر

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات حول انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية قائلة: «هذا هو أول صدام علني وقانوني بين مصر وإسرائيل علنا منذ عقود، مش هتكلم على ردود الأفعال الأجنبية هتكلم على ردود الأفعال الإسرائيلية لأنها يبدو كانت مفاجأة لهم كبيرة خاصة أن بعض المصادر الإسرائيلية وصفت خطوة مصر أنها خيانة وطعنة في الظهر».

بعض المصادر فقدت عقلها

وعلقت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على شاشة ON على تصريحات بعض أذرع إسرائيل بالأخص الإعلامي إيدي كوهين المستمر في التطاول على مصر وقيادتها، قائلة: «بعض المصادر دي فقدت عقلها وبدأت في مرحلة الهذيان، وهذه ليست أول مرة يقوم بها هذا الشخص بالتطاول على مصر، والمصريين بيقوموا بالواجب على أكمل وجه على السوشيال ميديا».

إيدي كوهين صاحب أكبر الحملات الكلامية الكاذبة

وتابعت: «إيدي كوهين صاحب أكبر الحملات الكلامية الكاذبة ضد الدول العربية وضد مصر، أكاذيب فاضحة منذ حرب غزة ومن قبلها هو يصنف نفسه أنه صحفي وإعلامي ولكن هذا المهزوم المذعور المفزوع منذ السابع من أكتوبر كل توقيتاته على منصة التغريدات القصيرة x التي يحاول فيها أن يبدو شجاعا وصلبا ومنتصر ويتحدث في ذكرى السادس من أكتوبر أنه عيد الانتصار بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي محاولا قلب وطمس الحقائق متحدثا عن انتصارات وهمية في عقولهم وفي كوابيسهم».