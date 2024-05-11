لميس الحديدي: العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد توترا شديدا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العلاقات المصرية الإسرائيلية السياسية تشهد توترا شديدا بعد اتساع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ودخول الدبابات لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية وإغلاقه، وأن القاهرة ترفض تنسيق دخول المساعدات مع إسرائيل بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق.

إسرائيل تضرب بمفاوضات وقف إطلاق النار عرض الحائط

وواصلت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «ما يحدث الآن يعني أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بمفاوضات وقف إطلاق النار التي كانت جارية الفترة الماضية والتي ربما عرقلتها أيضا بالفعل بعد موافقة حماس واليوم يتم إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم دون مساعدات جديدة وبدأ الوقود بالقطاع في النفاد».

أمريكا الأب الشرعي للاحتلال

وأردفت: «الحقيقة أن إسرائيل لم تضرب فقط عرض الحائط بما تقول عنه واشنطن في العلن لأننا لسنا على ثقة بالذي بينهما سرا ويجب ألا نصدق كل ما نسمعه من الناحية السياسية لأن أمريكا هي الأب الشرعي للاحتلال الإسرائيلي ويجب أن نأخذ تصريحاتها بحذر دائما والهدوء ولكنها في ذات الوقت ضربت عرض الحائط بمفاوضات المفاوض المصري الذي اجتهد كثيرا فيها لوقف إطلاق النار».