لميس الحديدي: أمن مصر القومي لا يقف عند حدود فقط.. لكنه أوسع بكثير

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن إسرائيل يبدو أنها غير حريصة على علاقتها بمصر كما كانت تدعي منذ بداية حرب غزة، في السابع من أكتوبر، لكن يبدو أن بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سدة الحكم وحكومته المتطرفة، أهم بكثير من العلاقات مع مصر.

وتابعت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON: «وهنا الموقف المصري واضح، أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، وإذا كانت اتفاقية السلام خيارا إستراتيجيا اختارته من خمسين عاما، فلا يعني ذلك أن بقية الخيارات غير مطروحة، ولا يعني ذلك قبولا بأوضاع استفزازية مستمرة تهدد الأمن القومي المصري».

ولفتت إلى أنه في النهاية فإن أمن مصر القومي لا يقف فقط عند حدود مصر، لكنه أوسع بكثير قائلة: «الأمن القومي المصري يتسع لما هو أبعد بكثير من الحدود الرسمية وهذه تصريحات المسؤولين دائما».

وتابعت: «رفح من الجانبين المصري الفلسطيني هي أمن قومي مصري لأن مصر دولة قادرة على تحديد خياراتها ولديها أوراق يمكنها استخدامها في أي لحظة وفقا لما تراه الإدارة المصرية في الوقت الذي تراه واجبا وبالقدر الذي تراه ممكنا لديها خيارات متعددة وأوراقا متعددة».

أتمت: «السلام واتفاقية السلام خيار إستراتيجي لجأنا إليه واخترناه بعد انتصار السادس من أكتوبر لكنه ليس خيار ضعف وليس خيار استسلام وهناك أوراق كثيرة ممكن تتكلم فيها وكلامي مع معناه أن بكره ممكن تقوم حرب لكن بقول إنه لدى الإدارة المصرية أوراقا كثيرة وخيارات عديدة جميعها خيارات قوة وليست خيارات ضعف على الإطلاق».

وأكدت أن مصر أرسلت العديد من الرسائل الشعبية والرسمية وعبر المصادر وللولايات المتحدة والصحف الإسرائيلية قالت إن مصر شديدة الانزعاج مما حدث في رفح ومن رفع العلم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وفي النهاية الأمن القومي المصري لايف عند رفح المصرية بل يضم أيضا رفح الفلسطينية.