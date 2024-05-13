لميس الحديدي تعلق على صورة لنازحين فلسطينيين: شعب لا يهزم وشعاره الإرادة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القصف والنزوح مستمران في غزة والقطاع الصحي على شفا الانهيار بعد استمرار غلق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم السابع على التوالي ومع اقتراب نفاد الوقود من القطاع.

أماكن كثيرة تقترب من الدخول في الظلام

وتابعت «الحديدي» عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON، أن الوضع الصحي في غزة قاب قوسين أو أدني من الانهيار ومع نفاد الوقود تقترب أماكن كثيرة من الدخول في ظلام دامس.

وعرضت صورة لسيارة نقل تقل نازحين ويحتشد بها عدد كبير من الفلسطينيين بشكل أكبر من طاقتها الاستيعابية يلوحون بعلامة النصر، معلقة: «من في السيارة منذ السابع من أكتوبر نزحوا 3 أو 4 مرات ولا يزالون يلوحون بعلامة النصر في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي وهذا هو الشعب الذي لا يهزم».

شعب صاحب إرادة

وتابعت: «هذا هو الشعب صاحب الإرادة والقوة شعارهم نحن لا نهزم نحن أصحاب الأرض وأيا كانت معارك الاحتلال وأسلحتهم سواء أسلحة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية سواء صواريخ أو غيرها هذه أرضنا ولن نستلم».

وأتمت: «الشعوب لا تهزم، هذه رسالة الشعب الفلسطيني لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يدكون أرضه يوميا».