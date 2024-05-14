عبدالمنعم سعيد: قلة قليلة في الإعلام الإسرائيلي تشعر بحجم مأساة غزة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه ما عدا صحيفة «هآرتس» هناك قلة قليلة في الإعلام الإسرائيلي تشعر بحجم المأساة التي تحدث في غزة.

أحداث 7 أكتوبر

وأضاف «سعيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «إنما الأغلبية في الإعلام الإسرائيلي فوق الـ50% لا تزال الصورة الذهنية لديها هي صورة أحداث 7 أكتوبر».

وأشار إلى أن الصورة التي رسمتها إسرائيل لما حدث في 7 أكتوبر، والحديث عن حوادث قتل كبار السن والتمثيل بالجثث هي السبب في هذا.

وتابع: «هناك بيان لحماس لم يتناوله أحد، وقالت إن أي أخطاء في يوم 7 أكتوبر لم تكن مقصودة، وأنها لم تفعل ذلك ولم يعلنوا عن التحقيق مع من فعل هذا الخطأ».

تحقيق الأمم المتحدة

وتابع: «هناك مسافة واسعة بين هذا الاعتراف النسبي بوقوع أخطاء من حماس وما فعله الإسرائيليون، تحقيق الأمم المتحدة فيما حدث يوم 7 أكتوبر بعد سماع ما قالته إسرائيل وبعض الصور الإسرائيلية وقالوا إن هناك مصيبة إنسانية حدثت هنا».

واستكمل: «إنما الآن هناك مراجعات لكلام إسرائيل فيما حدث يوم 7 أكتوبر».