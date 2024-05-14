حزن في المنوفية.. وفاة طبيب شاب بسكتة قلبية أثناء نومه بعد يوم عمل شاق

سادت حالة من الحزن الشديد في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الدكتور معاذ محمود، مدرس مساعد الأمراض الصدرية في مستشفى الجامعة في شبين الكوم، بعد أداء واجبه الوظيفي في آخر لحظات حياته.

توفي بسكتة قلبية

وقال أحمد محمد، أحد أقارب الفقيد، إن الدكتور معاذ كان موجودًا في مستشفى شبين الكوم لحظة وفاته، حيث أنهى عمله وذهب إلى النوم لراحة قصيرة، وبعد ساعات قليلة، حاول أصدقائه استيقاظه، لكنهم وجدوه لا يستجيب، وبتوقيع الكشف عليه، تبين أنه توفي نتيجة سكتة قلبية أثناء نومه بعد العمل. مما أدى إلى إصابة جميع أصدقائه بالذهول والحزن عليه، خاصة أنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل وفاته، ولم تظهر عليه أي علامات للتعب، ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى.

تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير

وشيع المئات من أهالي مدينة شبين الكوم والقرى المجاورة، الفقيد من مسجد حسام الدين إلى مثواه الأخير في مقابر المدينة، وسط حالة من الحزن والبكاء بين الأهل والأصدقاء الذين يشهدوا للطبيب بحسن الخلق والطيبة طوال حياته، فضلا عن كفائته الطبية التي كان يتمتع بها منذ تخرجه.