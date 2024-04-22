وفاة طبيب الغلابة في المنوفية.. «الكشف بـ20 جنيها والعلاج مجانا»

شهدت قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حالة من الحزن الشديد عقب وفاة الدكتور شفيق تكلا مدير المركز الصحي بالمركز والمعروف بـ«طبيب الغلابة» عن عمر يناهز 63 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانه في الساعة الرابعة من كنيسة مار جرجس بسمادون.

انخفاض ثمن الكشف

وقال عمرو عبدالتواب أحد أهالي القرية، إن جميع الأهالي كانوا يشهدون للمتوفى بالطيبة وحسن الخلق ورأفته بالمرضى، وكان ثمن الكشف الطبي لديه يبلغ 20 جنيهًا فقط في العيادة الخاصة به، بالإضافة إلى أنه كان يعطي الدواء للمرضى المحتاجين والفقراء مجانًا، كما أنه كان لا يفرق بين المسلم والمسيحي أثناء الكشف على مدار حياته.

ويتابع «عبدالتواب»، أن الطبيب كان لديه 4 أبناء جميعهم أطباء وضباط وكان يتصف بالتواضع ومعاملته الحسنة مع الجميع، بغض النظر عن الديانة، الأمر الذي جعل جميع أهل القرية وفي محافظة المنوفية يشعرون بحالة من الحزن بعد سماع خبر الوفاة، ومن المقرر أن يكون العزاء في كنيسة مارجرجس عقب الدفن.

موقف إنساني للطبيب

وقال عبدالحكيم أبو عز: «كنت قادم من شبين الكوم في القطار وأغمى عليّ فإذا بي أمام هذا الرجل بعد أن أسعفني من الغيبوبة، فقلت له مازحًا هل يجوز أن أكمل الصوم؟ وكنا فى رمضان فقال: اسأل دكتور مسلم»، ومن هنا أدركت أنه مسيحي ولكن لم يتأخر ثانية في إسعافي.