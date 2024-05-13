الفلسطينية «سجى»: «كُتبت لي حياة جديدة داخل مستشفى شبين الكوم»

أصيبت سجى سمير محمود أبودرويش بكسور فى الأضلاع والجمجمة والحوض والرئة، وكادت تفقد حياتها إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بقصف منزل شقيقتها فى دير البلح بقطاع غزة، فى 21 أكتوبر الماضى، ظلت «سجى» طريحة الفراش لمدة 4 أشهر بعد خضوعها لعملية إنعاش قلبى لإنقاذ حياتها، لتنتهى رحلتها فى المستشفيات المصرية التى احتضنتها وباشرت علاجها بعد عجز المستشفيات الفلسطينية عن مداواة جراحها بسبب نقص المستلزمات الطبية.

«الاحتلال قصف بيت شقيقتى الذى كنا نقطن فيه بعد قصف منزلنا فى وسط قطاع غزة، استُشهد شقيقى وأصبت أنا وشقيقتى»، هكذا لخّصت «سجى» قصتها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها عانت لأشهر طويلة من عدم القدرة على الحركة، فضلاً عن حالتها النفسية السيئة: «فجأة قصفوا البيت فوق رؤوسنا واستُشهد شقيقى أمام عينى وأصيبت شقيقتى بنزيف فى الكبد، وهتك شديد، وسط عجز أطباء مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح عن علاجنا».

منذ شهر ونصف الشهر، حصلت «سجى» على موافقة السلطات المصرية بدخولها إلى مصر للعلاج فى مستشفياتها، بعد أن دخلت شقيقتها «يقين»، للعلاج فى معهد ناصر بالقاهرة، إذ استطاع الهلال الأحمر الفلسطينى نقلها إلى معبر رفح، ومنه إلى المعهد: «منذ لحظة وصول شقيقتى إلى القاهرة، تعامل الأطباء معها على أنها فى بلدها الثانى، وطمأنوها وأجروا لها عمليات جراحية حتى تحسّنت حالتها الصحية، وهاد الشىء كان سبب نقلى أنا كمان للعلاج فى مصر».

قبل شهر رمضان الماضى استطاع الهلال الأحمر الفلسطينى نقل «سجى» إلى معبر رفح، وتولت السلطات المصرية عملية نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجديد بمحافظة المنوفية ضمن مجموعة من الجرحى: «بعد قصف المنزل بقيت تحت الركام وطلعونى من تحت الأنقاض وعملوا لى إنعاش قلبى، وحينما استيقظت فوجئت بأننى لا أستطيع الحركة، وبقيت على هذا الوضع 4 أشهر فى مستشفى شهداء الأقصى، ولما بدأت أتحرك بسيط، قدّمت على طلب تحويلى إلى مصر، ولما وصلت أنا وإخواتى الباقيين، دخلونا من معبر رفح ونقلونى للعلاج».

معاملة طيبة تلقتها الفتاة الفلسطينية، منذ دخولها معبر رفح وبعد وصولها إلى مستشفى شبين الكوم: «ما شُفت ألطف من تعامل المصريين، انهرت لما قالوا لى إخواتك هيرجعوا، ومع دموعى قبلوا مرافقتهم لى ولما وصلنا لقينا معاملة محترمة من طاقم الأطباء والتمريض، وحتى الناس العاديين، الكل يتسابق من أجل تلبية احتياجاتنا».