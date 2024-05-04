«أحلى حفلة».. حكيم يروج لحفله في شبين الكوم ضمن «ليالي مصر» غدا

روّج المطرب حكيم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه غدا الأحد في مدينة شبين الكوم، ضمن حفلات «ليالي مصر»، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البوستر الدعائي للحفل

ونشر حكيم البوستر الدعائي للحفل، معلقا «إن شاء الله يوم الأحد الموافق 5 مايو هاكون مع أحلى جمهور في شبين الكوم، ونعمل أحلى حفلة من سلسلة حفلات ليالي مصر».

حفلات ليالي مصر

وحفلات «ليالي مصر» هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة، ويحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر، من الدلتا للصعيد، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.